Кокорин: спросил у Соловчука за «петуха»

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Нападающий «Зенита» Александр Кокорин прокомментировал участие в двух драках в центре Москвы в октябре прошлого года.

Футболист рассказал о том, как начиналась драка с водителем Виталием Соловчуком.

«Я пытался открыть дверь, чтобы говорить с Соловчуком, но она была заблокирована. Потом он открыл дверь и начал отходить по направлению ко мне. Мы пересеклись в маленьком коридорчике, я ему задал вопрос — почему ты обозвал меня петухом? Он молчал, потом он сказал, что это его личное мнение, что он так считает про петуха, он вправе его высказывать. Жестами показывал на себя. Я попытался конкретнее выяснить 7 или 10 минут, почему он посчитал, что может высказывать такое мнение, диалог был об одном и том же. Я спрашивал одно и то же, он отвечал одно и то же. Я хотел, чтобы он либо извинился, либо объяснил, почему он так считает.

В каком душевном состоянии находился в момент, когда Соловчуку наносились телесные повреждения? Я думал только о том, что мой брат упал на асфальт. Я об этом переживал. Я не видел, что происходит у лестницы, кто там вокруг него. Он не кричал слово хватит, была нецензурная лексика. Когда его довели уже до машины, я ему сказал, что его никто не будет трогать, я спросил почему он так считает. Он сказал, что он не знает, он просто извинился и всё. Я драки не люблю, я видел на нем кровь, мне было его жалко по-человечески», — цитирует Кокорина «Чемпионат.com».

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию слушания.