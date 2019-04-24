Глава UFC прокомментировал будущее Хабиба и Макгрегора

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт высказался относительно того, чем закончится долгий конфликт дагестанского бойца смешанных единоборств (ММА) Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

Он верит, в то, что спортсмены смогут начать лучше контролировать эмоции.

«Приятелями он не станут. Тем не менее, когда сражаешься с противником на протяжении семи или десяти раундов, между вами возникает взаимное уважение. Думаю, настанет время, когда Нурмагомедов и Макгрегор смогут уважать друг друга. На взаимную симпатию не надеюсь», — сказал Уайт в эфире телеканала CNN.

В 2018 году после боя Нурмагомедова и Макгрегора россиянин набросился в зале на одного из тренеров соперника. После этого он был дисквалифицирован на длительный срок. Наказание истечет летом 2019 года.

Ранее стало известно, что в UFC планируют заняться сферой профессионального бокса.