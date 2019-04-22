Лазукину надоело быть «бойфрендом Туктамышевой»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/867/12241867/49815615_115832269478715_8966512195643185028_n-pic905-895x505-67638.jpg">

Российский фигурист Андрей Лазукин надеется избавиться от обидного прозвища, передает «Спорт день за днем».

Он отметил, что не понимает, почему его стали так называть.

«Хочу, чтобы меня помнили не только как бойфренда Туктамышевой. Мне неприятно это название. Не знаю, откуда оно взялось. Просто стали мелькать заголовки в СМИ. Напрягало то, что вообще не было моей фамилии. В жизни я — член сборной России, а в текстах — бойфренд Туктамышевой», — пожаловался спортсмен.

Он добавил, что хотел бы попробовать себя в роли журналиста.

«Хочу стать журналистом. Думаю, у спортсмена может это получиться. Есть же Елена Вайцеховская. Я считаю, что она квалифицированный журналист. Сам читаю все, что угодно. Думаю, у хорошего специалиста должна быть харизма», — сказал Лазукин.

Ранее стала известна дата подведения итогов сезона в фигурном катании.