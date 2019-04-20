Соперник Яковлева уволился с должности охранника перед турниром UFC

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Бразильский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Алекс да Силва рассказала о своем прошлом до выступлений под эгидой данной организации, передает «Советский спорт».

До подписания контракта с организацией боец смешанного стиля (ММА) работал охранником.

«Я тренировался днем и работал охранником по ночам три раза в неделю. Но когда я получил шанс в UFC, то очистил весь график, чтобы жить как боец. Уровень UFC настолько высок, что здесь невозможно делать две вещи одновременно, так что мне пришлось пожертвовать работой. Сфокусирован только на тренировочном процессе. Никто не приходит в UFC, чтобы стать очередным бойцом. Все хотят стать чемпионом и именно титул является моей целью», — цитирует де Силву MMA Fighting.

Спортсмен отметил, что ушел с должности охранник незадолго до турнира UFC, который пройдет в Санкт-Петербурге 20 апреля. В рамках данного соревнования он выйдет в октагон с россиянином Александром Яковлевым.

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