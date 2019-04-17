Роналду не примет участия в полуфинале ЛЧ в первый раз за девять лет

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Португальский нападающий Криштиану Роналду впервые за девять лет не сыграет в полуфинале Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Туринский «Ювенутс», за который Роналду выступает с лета 2018 года, не смог переиграть в четвертьфинале турнира голландский «Аякс». Общий счет в серии — 3:2 в пользу команды из «Амстердама».

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Роналду в период с сезона-2010/11 по сезон-2017/18 выходил в полуфинал Лиги чемпионов вместе с мадридским «Реалом». А с 2006 по 2009 года португалец выходил в эту стадию вместе с «Манчестер Юнайтед».

Примечательно, что в текущем сезоне «Реал» покинул розыгрыш Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала, проиграв тому же «Аяксу», а «Манчестер Юнайтед» уступил в четвертьфинале «Барселоне».

Ранее сообщалось, что «Аякс» сыграет в полуфинале ЛЧ впервые с 1997 года.