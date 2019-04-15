Пеле выписан из больницы Сан-Паулу

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Трехкратный чемпион мира бразилец Пеле выписан из больницы в Сан-Паулу, передает «Советский спорт».

По информации Ole, 14 апреля бывшему футболисту удалили камень в мочеточнике. Отмечается, что операция прошла успешно.

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Пеле был госпитализирован в начале апреля в Париже. После возвращения в Бразилию он поступил в больницу Сан-Паулу. Врачи опасались за состояние здоровья бывшего спортсмена из-за отсутствия у 78-летнего мужчины одной почки.

Ранее сообщалось, что состояние Пеле улучшается после проведенной операции.