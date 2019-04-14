Глава UFC подтвердил возвращение Хабиба в сентябре

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт подтвердил факт того, что следующий бой чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова должен состояться в сентябре, передает «Советский спорт».

Дагестанский спортсмен сразится с временным чемпионом организации в этом весе, который станет известен 14 апреля. За это звание поборются Макс Холлоуэй и Дастин Порье.

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«В бою Холлоуэя и Порье нас ожидает настоящая война. Оба готовы сделать что угодно для того, чтобы встретиться с Хабибом и именно этот поединок будет следующим. Обладатель временного титула выйдет против Нурмагомедова. Не знаю, будет ли Хабиб следить за поединком Макса и Дастина, но в Атланту он не прибыл», — сказал Уайт в интервью, размещённом на YouTube-канале TMZ Sports.

Он отметил, что бой запланирован на сентябрь, но он не знает, был ли российский боец в восторге от этих новостей: «я в принципе никогда не видел Хабиба, пребывающего в восторге».

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