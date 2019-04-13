Ломаченко нокаутировал Кроллу и защитил пояса WBA и WBO

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Чемпион по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе украинец Василий Ломаченко одержал победу нокаутом над британцем Энтони Кроллой, сообщает «Советский спорт».

Поединок прошел в Лос-Анджелесе на арене Staples Center и завершился победой действующего обладателя титула в четвертом раунде.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.

Для Ломаченко это 13-я победа (десять нокаутом) в 14 поединках. На счету Кроллы 34 победы (13 нокаутом) и семь поражений при трех ничьих.

Ранее специалист назвал слабые места Ломаченко.