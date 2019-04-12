Миранчуки посоветовали Уткину смотреть в свою тарелку

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Братья Алексей и Антон Миранчуки, выступающие за московский «Локомотив» и сборную России, прокомментировали слова ведущего Василия Уткина, раскритиковавшего их за расточительство, передает Sport24.

Уткин недавно в интервью ютуб-каналу «А поговорить?» заявил, что футболисты «железнодорожников» тратят деньги на бесполезные вещи. Он также пошутил, что их теперь можно различать благодаря разным иномаркам.

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«Василий Уткин говорил про наши, так скажем, различия. Но он забыл, что каждому следует смотреть в свою тарелку», — единогласно решили Миранчуки.

Ранее болельщики «Локомотива» назвали лучшего игрока в марте.