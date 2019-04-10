Фергюсон: Хабиб должен быть лишен титула

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Экс-временный чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Тони Фергюсон в очередной раз бросил вызов действующему обладателю полноценного титула, непобежденному россиянину Хабибу Нурмагомедову, передает «Советский спорт».

«Я прошел медицинские тесты, рад, что сохранил свой статус в легком весе.

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Хабиб уже некоторое время бездействует и должен быть лишен титула. Высококлассный бой между мной и Нурмагомедовым — это то, чего хотят фанаты», — написал Фергюсон в твиттере, сопроводив пост хэштегом «защищай или освобождай».

Стоит отметить, что в начале марта СМИ писали о проблемах Тони Фергюсона с психикой, подробности которых ужаснули поклонников американца. Так боец крушил дом, похищал собственного сына и называл себя Иисусом Христом.

Ранее Мирзаев высказался о зависти к Хабибу из-за пояса UFC.