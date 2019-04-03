Месси превзошел Роналду по числу голов со штрафных

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Аргентинский нападающий «Барселоны» Лионель Месси обошел бывшего форварда мадридского «Реала» Криштиану Роналду по количеству мячей, которые были забиты со штрафных ударов в чемпионате Испании, сообщает «Советский спорт».

В матче 30-го тура чемпионата Испании против «Вильярреала» Месси забил мяч прямым ударом со штрафного. Этот гол стал для него 81-м в Примере со стандартного положения (29 — со штрафных, 52 — с пенальти). Показатель Роналду составил 80 забитых мячей (19 голов со штрафных, 61 — с пенальти).

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Стоит отметить, что текущий сезон португальский форвард проводит уже не в чемпионате Испании. Прошлым летом Роналду перебрался в Италию, где теперь представляет туринский «Ювентус».

Ранее сообщалось, что Месси спас «Барселону» от поражения «Вильярреалу».