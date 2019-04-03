Президент УЕФА призвал арбитров останавливать матчи из-за расизма

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Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин высказался о увеличившихся случаях расизма на матчах, передает «Советский спорт».

УЕФА был вынужден открыть дела по итогам матча квалификации чемпионата Европы — 2020 между Черногория — Англия (1:5), в ходе которого в адрес защитника англичан Дэнни Роуза звучали расистские оскорбления с трибун.

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«В связи с инцидентами в последние несколько дней и месяцев мы еще раз поговорим с арбитрами. Мы скажем им быть уверенными в себе, не бояться действовать. Они все понимают, но они люди. Трудно принять решение, нужно ли действовать или нет. Это серьезный шаг, но мы переговорим с арбитрами и посоветуем им вести себя смело.

Когда матч остановят, 90 процентов нормальных людей надерут задницы этим идиотам. Я видел не так много матчей, где были проявления расизма, но 90% нормальных людей это злит. Расисты в меньшинстве, но негативные персонажи всегда громче всех. У хороших людей спокойная жизнь. Отрицательные личности агрессивны и злы. Вот почему иногда кажется, что таких людей в обществе большинство — они шумны и примитивны», — цитирует Чеферина FourFourTwo.

Ранее экс-форвард «Локомотива» рассказал о дискриминации в футболе России.