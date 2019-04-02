Новый сезон чемпионата России начнется 14 июля

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Стала известная дата начала нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), передает «Советский спорт».

Как сообщает официальный сайт лиги, старт нового турнира запланирован на 14 июля: в этот день пройдут матчи первого тура. Последний, 30-й тур назначен на 17 мая 2020 года.

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Стоит отметить, что после 21 тура нынешнего розыгрыша чемпионата России лидирует «Зенит» с 44 очками. У «Локомотива» и «Краснодара» по 38 очков. Четвертое и пятое места пока остаются за ЦСКА (37) и «Спартаком» (36).

Ранее адвокат сообщил, что Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде.