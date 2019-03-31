Александр Емельяненко сообщил дату и место следующего боя
Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко поделился подробностями следующего поединка, сообщает «Советский спорт».
На данный момент соперник спортсмена не определен.
«Мой бой состоится 10 мая в городе Самара. Соперник пока неизвестен», — заявил Емельяненко в своем инстаграме.
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Он должен был выйти в октагон в рамках шестого турнира RCC 4 мая в Челябинске, но после ареста за вождение в нетрезвом виде в Кисловодске его заменил Александр Шлеменко.