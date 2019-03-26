Погребняк дисквалифицирован условно за высказывание о темнокожих игроках

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Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона и оштрафован на 250 тысяч рублей за высказывание о темнокожих футболистах в составе сборной России, сообщает РИА «Новости».

Решение было вынесено на заседании комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), на которое прибыл сам игрок.

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В одном из интервью Погребняк заявил, что его смешит, когда темнокожий футболист выступает за сборную России.

Ранее Погребняк принес извинения за свое высказывание.