Погребняк дисквалифицирован условно за высказывание о темнокожих игроках
Нападающий екатеринбургского «Урала» Павел Погребняк условно дисквалифицирован до конца сезона и оштрафован на 250 тысяч рублей за высказывание о темнокожих футболистах в составе сборной России, сообщает РИА «Новости».
Решение было вынесено на заседании комитета по этике Российского футбольного союза (РФС), на которое прибыл сам игрок.
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В одном из интервью Погребняк заявил, что его смешит, когда темнокожий футболист выступает за сборную России.