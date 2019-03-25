Менеджер Лебедева уверен в восстановлении чемпионского статуса бойца

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Менеджер российского боксера Дениса Лебедева Вадим Корнилов прокомментировал возможное восстановление клиента в статусе чемпиона Всемирной боксерской ассоциации (WBA), передает РИА «Новости».

о его словам, уже летом россиянин сможет провести защиту титула.

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«Скорее всего, Лебедев будет восстановлен в статусе чемпиона мира и защитит свой титул летом», — сказал Корнилов.

WBAназначила торги промоутеров на организацию поединка между абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе украинцем Александром Усиком и экс-чемпионом Международной боксерской федерации (IBF) и WBA Лебедевым, являющимся на данный момент «чемпионом в отпуске» по версии WBA на 28 марта.

Ранее олимпийский чемпион по тяжелой атлетике начал помогать Усику в тренировках.