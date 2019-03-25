Жена Дацика обвинила бойца в избиении собственных детей

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Правоохранительные органы намерены проверить информацию об избиении бойцом смешанного стиля (ММА) Вячеславом Дациком по прозвищу Рыжий Тарзан своих детей, сообщает «Москва».

24 марта жена спортсмена подала заявление в полицию о том, что их 11-летней дочери и 14-летнему сыну нанесли телесные повреждения в фитнес-клубе.

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По информации источника, в ходе конфликта с детьми боец ММА делал замечания подросткам, а потом перешел к насилию. Дочери и сыну спортсмена не понадобилась помощь врачей, однако степерь тяжести травм пока остается неизвестной.

На данный момент сотрудники полиции арестовали Дацика, взяли показания и обязательство о явке.

Ранее вышедший из тюрьмы Дацик хочет «проломить башку» Емельяненко.