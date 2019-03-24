Томпсон прокомментировал результат боя с Петтисом

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Стивен Томпсон высказался относительно своего поражения в поединке с Энтони Петтисом на турнире по смешанным единоборствам Абсолютного бойцовского чемпионата UFC Fight Night 148, передает «Советский спорт».

Соревнования проходили в ночь с 23 на 24 марта по московскому времени в Нэшвилле (США). Противостояние Томпсона и Петтиса было главным событием.

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Бой закончился победой Петтиса, который нокаутировал противника в конце второго раунда.

Когда Томпсон пришел в себя, то признался, что не помнит момент удара.

«Я за 80 боев никогда не проигрывал нокаутом, а сегодня уступил этому мелкому пацану. Не могу поверить, что он уложил меня этим ударом супермена. Я даже не увидел момент удара. Наверное, я слишком зациклился на попытках сломать ему руки. Что касается момента нокаута, я ничего не помню. Очнулся и пытался понять, что случилось», — цитирует Томпсона MMAJunkie.