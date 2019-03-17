Победитель Гран-при Австралии послал всех после финиша

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Победитель гонки Гран-при Австралии Валттери Боттас объяснил, почему матерился на радио после финиша, передает «Советский спорт».

Заезд «Формулы-1» прошел 17 марта в Мельбурне. Победу одержал пилот «Мерседеса» Боттас.

Выигрыш финн прокомментировал, использую нецензурную лексику.

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«Тем, кого это касается, пошли к *черту*», — заявил Боттас.

Позже автогонщик назвал фразу совершенно спонтанной.

«Это вылетело само собой. Есть люди, которые в период твоих неудач только подливают масла в огонь своей критикой. Всем сомневающимся стоит сначала взглянуть на себя в зеркало», — цитирует финна RaceFans.

Он добавил, что благодарен поклонникам за поддержку и искренне рад их отношению к себе.

Ранее Даниил Квят поделился впечатлениями от первого этапа «Формулы-1».