«Барселона» снова попробует приобрести Гризманна

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«Барселона» проявляет интерес к нападающему мадридского «Атлетико» Антуану Гризманну, сообщает L'Equipe.

По информации французского издания, после вылета из Лиги чемпионов форвард задумался об уходе из команды.

Согласно контракту, рассчитанному до 2023 года, сумма отступных за француза составляет €200 млн, однако до июня 2019-го прописано €120 млн.

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«Барселона» хотела приобрести Гризманна в 2018 году, но тогда нападающий решил остаться в «Атлетико».

В нынешнем сезоне Гризманн принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых забил 18 мячей и отдал восемь результативных передач.

Ранее сообщалось, что «Барселона» приобретет двух игроков амстердамского «Аякса» из-за их дружбы.