Овечкин вышел на пятое место в истории НХЛ по голам в большинстве

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Форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на пятое место в истории Национальной хоккейной лиги (НХЛ) по голам в большинстве, сообщает «Советский спорт».

В матче регулярного чемпионата против «Тампы-Бэй Лайтнинг» (3:6) россиянин оформил дубль, одна из шайб была заброшена при численном преимуществе. Теперь в активе Овечкина 246 голов. По этому показателю он догнал канадца Фила Эспозито.

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Рекорд по голам в большинстве принадлежит Дэйву Андрейчуку (274).

Ранее сообщалось, что Овечкин признан третьей звездой матча регулярного чемпионата НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Вашингтон Кэпиталз».