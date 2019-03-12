Адвокат Макгрегора выступил с заявлением по поводу ареста бойца

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Адвокат бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора Самуэль Рабин высказался относительно ареста его клиента в Майами-Бич, передает «Советский спорт».

Защитник отметил, что ирландец не оказывает сопротивление правоохранительным органам.

«Макгрегор был вовлечен в небольшую ссору из-за мобильного телефона, которая привела к звонку в полицию. Макгрегор высоко ценит реакцию полиции и обещает оказывать полное сотрудничество», — цитирует Рабина CBS4 Miami.

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Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весах разбил телефон поклонника после того, как фанат решил сделать его фото возле отеля в пять утра.

Пострадавшим является Ахмед Абдирзак из Англии. Он утверждает, что стоимость телефона — $1 тыс.

Ранее секундант Макгрегора вспомнил драку с Хабибом Нурмагомедовым.