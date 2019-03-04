Обвиненный в допинге казахстанский лыжник вылетел в Москву

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Казахстанский лыжник Алексей Полторанин, задержанный в результате антидопингового рейда, проведенного австрийской полицией в Зеефельде, вылетел в Москву, сообщает ТАСС.

28 февраля спортсмен вылетел из Австрии в Мюнхен, а затем — в столицу России.

«Алексей Полторанин вечером 28 февраля через немецкий город Мюнхен вылетел в направлении города Москвы. От разговора с нашими дипломатами он отказался. На сегодняшний день мы не знаем о его местонахождении», — заявил руководитель пресс-службы Министерства иностранных дел Казахстана Айбек Смадияров.

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Рейд прошел 27 февраля. Были задержаны австриец Макс Хауке, его соотечественник Доминик Балдауф, Полторанин, а также эстонские лыжники Андреас Веерпалу и Карел Таммъярв. Все спортсмены признались в применении допинга.

Ранее эстонский лыжник признался в применении допинга с 2016 года.