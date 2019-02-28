Подозреваемый в допинге Полторанин может находиться в австрийском СИЗО

<img src="//img.gazeta.ru/files3/977/10497977/22ed6214d6b5f0897a43023fe1d13a0c-pic905-895x505-30970.jpg">

Председатель комитета по делам спорта и физической культуры министерства культуры и спорта Казахстана Серик Сапиев прокомментировал ситуацию с задержанием лыжника сборной страны Алексея Полторанина в результате антидопингового рейда, проведенного австрийской полицией в Зеефельде, передает РИА «Новости».

Государственный деятель предположил, в каких условиях содержится задержанный в Австрии гонщик Алексей Полторанин.

Реклама

«Я думаю, он в следственном изоляторе сидит. У меня такие предположения. Конкретной информации не знаю, в каких он условиях, его просто задержали и он сидит», — поделился мнением председатель.

Также он считает, что, возможно, таким образом австрийцы хотели избавиться от конкурента на чемпионате мира.

«Как руководитель госоргана, я думаю, может, какое-то ходатайство от нашего Национального олимпийского комитета подать, чтобы просто взяли анализы и ушли. Может, есть какая-то политическая подоплека. Так как он действительно претендовал в своей коронной дистанции на золотую медаль, и таким образом, может, его хотели с гонки снять», — цитирует Сапиева Sputnik.

Всего сотрудники правоохранительных органов арестовали девять человек. В Австрии нарушение антидопинговых правил является уголовным преступлением.

Ранее Всемирное антидопинговое агенство (WADA) признало, что содействовало арестам лыжников.