Россиянам рассказали, что будет с ценами на французские духи и помады из-за пошлин

Существенный рост цен на французские духи и помаду в России неизбежен из-за новых таможенных пошлин. Для потребителей, которые привыкли к определенному уровню косметики, это будет ощутимая потеря, заявил «Газете.Ru» бизнес-аналитик, преподаватель Колледжа мировой экономики и передовых технологий Александр Высоких.

Российские таможенные органы начали доначислять бизнесу повышенные пошлины на товары, купленные в странах Евразийского экономического союза, но произведенные в государствах, которые правительство РФ относит к недружественным. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на предпринимателей и юристов.

Речь идет о продукции из специального перечня, утвержденного постановлением правительства в декабре 2022 года. Ранее такие товары, если они приобретались на территории ЕАЭС и получали статус товара союза, повторно пошлиной не облагались. Повышенные ставки будут действовать до конца 2027 года. В зависимости от категории товара они составляют от 15% до 50%. Для части позиций рост оказался существенным. Например, для французских духов ставка установлена на уровне 20% вместо базовых 6,5%, а для помады — 35% вместо 6,5%.

«Если практика закрепится — рост цен неизбежен. Разрыв между повышенной и базовой ставкой действительно значительный: духи — 20% против 6,5%, помада — 35% против 6,5%. Плюс логистика уже дорожает из-за усиленных досмотров. При этом важно понимать: таможенная ставка — это не прямой коэффициент роста цены. Итог зависит от всей цепочки: кто и сколько готов абсорбировать. Критичнее всего ситуация в нишевой и премиальной парфюмерии — полноценных российских аналогов здесь нет ни по ассортименту, ни по восприятию бренда, и именно этот сегмент рискует либо существенно подорожать, либо просто уйти с рынка. Для массового потребителя ситуация управляемая. Для тех, кто привык к определенному уровню — это ощутимая потеря», — отметил Высоких.

Однако в целом потребительское поведение изменится, но не резко — россияне адаптируются постепенно, считает эксперт. Рынок отечественной косметики и так уверенно рос последние три года, и дополнительное давление на импорт лишь ускорит этот переход в массовом сегменте, добавил аналитик. По его словам, здесь отечественные альтернативы реально конкурентоспособны.

По словам Высоких, то, что сейчас происходит с таможенными доначислениями, — это не техническая ошибка и не единичные случаи. Это осознанный разворот правоприменительной практики: схема, по которой товар из «недружественной» страны покупался в ЕАЭС и ввозился в Россию без повторной пошлины, планомерно закрывается, предупредил аналитик. Логика регулятора понятна — исключить обход антисанкционных мер через казахстанских или белорусских посредников, пояснил Высоких. Другой вопрос, что это создает правовую неопределенность прежде всего для добросовестного бизнеса, у которого консолидация в ЕАЭС исторически была частью нормальной логистики, а не схемой оптимизации, заключил эксперт.

