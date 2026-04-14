«Разбил голову, но жив»: появились кадры с места жесткой аварии на КАД

В Петербурге на КАД таксист разбился в жестком ДТП

В Петербурге произошла серьезная авария с автомобилем такси. Об этом сообщает Telegram-канал «ДТП и ЧП СПб».

«Водитель такси остановился на ЗСД перед съездом на КАД-север и в него сзади влетела фура.Таксист разбил голову, но в целом жив, ему оказали первую помощь, вызвали скорую и работников ЗСД», – говорится в публикации.

По размещенных в сети кадрах видно, что в результате ДТП машина такси получила серьезные повреждения: у транспорта смят кузов, разбит капот, бампер, стекла, багажник, детали разбросаны по проезжей части и пробиты колеса. При этом у большегруза повреждена только передняя часть.

