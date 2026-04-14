Число пострадавших от кишечной инфекции в Муроме выросло

Число пострадавших от вспышки кишечной инфекции в Муроме выросло до 679 человек

Число пострадавших от кишечной инфекции жителей Мурома выросло за неделю до 679 человек. В настоящее время в стационарах находятся 67 человек, в том числе 26 детей — врачи оценивают их состояние как средней степени тяжести, сообщили в правительстве Владимирской области.

Уточняется, что 158 человек, из них 120 детей, вакцинированы от вирусного гепатита А, кроме того, 30 маленьких жителей фагированы (процесс введения в организм фагов — естественных врагов бактерий, которые помогают бороться с ними — прим. ред.).

В правительстве добавили, что сотрудники Роспотребнадзора проводят противоэпидемические и профилактические мероприятия — всего исследовано около 230 проб воды на всех этапах водоподготовки.

Местный водоканал также проводит обеззараживание водопроводных сетей в округе Муром.

9 апреля стало известно о массовом отравлении людей в Муроме Владимирской области, которые пили местную родниковую воду. Роспотребнадзор начал эпидрасследование в связи с обращениями в больницы граждан с признаками острой кишечной инфекции. Специалисты организовали постоянный лабораторный мониторинг качества питьевой воды.

