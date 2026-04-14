В России стартует триатлонный сезон

Пресс-служба IRONSTAR

В России официально стартует сезон триатлона, сообщает пресс-служба IRONSTAR.

19 апреля в «Лужниках» пройдет фестиваль спорта ЛИГА ТРИАТЛОНА & IRONSTAR МОСКВА ЛУЖНИКИ 2026. Программа соревнований объединит триатлонные старты на дистанции 1/8, включая различные форматы, а также забеги для разных полов и возрастов.

Откроют состязания участники триатлонной гонки на дистанции ⅛. Им предстоит преодолеть 380 м плавания, 20 км велогонки и 5 км бега. Плавательный этап пройдет в крытом бассейне аквакомплекса «Лужники», велосипедный маршрут проложен по Лужнецкой и Фрунзенской набережным до Пушкинского моста, а беговой этап — по аллеям спортивного комплекса и Лужнецкой набережной.

Продолжением станет командная гонка на дистанции ⅛, в рамках которой команды из трех человек проходят всю дистанцию вместе. Победителями станут команды, показавшие лучший результат в мужском, женском и смешанном зачетах.

IRONSTAR — крупнейшая в России серия стартов по триатлону. Ежегодно около 10 тысяч атлетов стартуют в различных локациях.

Ранее в Египте впервые состоялись триатлонные соревнования IRONSTAR.

 
