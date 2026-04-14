Стала известна причина нападения мужчины на букмекерскую контору во Владикавказе

Во Владикавказе мужчина, который напал на букмекерскую контору, до этого проигрался на ставках. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Нападавший является местным жителем, который проиграл на ставках крупную сумму денег. Мужчина не смог смириться с неудачей и совершил нападение на букмекерскую контору, чтобы вернуть себе эти средства.
Инцидент произошел в заведении BetBoom на улице Кирова. Предварительно, во время задержания вооруженного мужчину подстрелили в ногу. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Известно, что злоумышленник приставил нож к горлу сотрудницы организации и ранил ее.
