Стала известна причина нападения мужчины на букмекерскую контору во Владикавказе

SHOT: напавший на букмекерскую контору во Владикавказе проигрался на ставках

Во Владикавказе мужчина, который напал на букмекерскую контору, до этого проигрался на ставках. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Нападавший является местным жителем, который проиграл на ставках крупную сумму денег. Мужчина не смог смириться с неудачей и совершил нападение на букмекерскую контору, чтобы вернуть себе эти средства.

Инцидент произошел в заведении BetBoom на улице Кирова. Предварительно, во время задержания вооруженного мужчину подстрелили в ногу. На место инцидента оперативно прибыли сотрудники Росгвардии. Известно, что злоумышленник приставил нож к горлу сотрудницы организации и ранил ее.

