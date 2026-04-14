Александр Петров о режиссуре: «Она догоняет, а я убегаю»

Актер Александр Петров заявил, что пока не готов снимать кино
Актер Александр Петров заявил «Пятому каналу», что пока не готов становиться режиссером.

Петров отметил, что получает множество предложений снять кино, но он отказывает.

«Она (режиссура) меня догоняет, а я от нее убегаю. Она меня снова догоняет, я от нее убегаю», — поделился артист.

Петров считает, что еще недостаточно раскрыл себя в актерской профессии, чтобы начинать карьеру режиссера. По его словам, на двух стульях усидеть тяжело и не нужно. Пока ему интересна специальность актера.

«Рано или поздно режиссура меня догонит, и это будет тоже интересно», — отметил актер.

Александр Петров дебютировал в кино в 2010 году в сериале «Голоса». Он получил наибольшую известность после съемок в проекте «Полицейский с Рублевки». В фильмографии артиста более 90 работ. Он снялся в таких картинах, как «Лед», «Метод», «Текст», «Звоните ДиКаприо!». Актер является двукратным лауреатом премии «Золотой орел».

Ранее Юрий Лоза заявил, что «в мучениях» посмотрел «Кракен» с Петровым.

 
