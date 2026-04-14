Александр Петров о режиссуре: «Она догоняет, а я убегаю»

Актер Александр Петров заявил «Пятому каналу», что пока не готов становиться режиссером.
Петров отметил, что получает множество предложений снять кино, но он отказывает.
«Она (режиссура) меня догоняет, а я от нее убегаю. Она меня снова догоняет, я от нее убегаю», — поделился артист.
Петров считает, что еще недостаточно раскрыл себя в актерской профессии, чтобы начинать карьеру режиссера. По его словам, на двух стульях усидеть тяжело и не нужно. Пока ему интересна специальность актера.
«Рано или поздно режиссура меня догонит, и это будет тоже интересно», — отметил актер.
Александр Петров дебютировал в кино в 2010 году в сериале «Голоса». Он получил наибольшую известность после съемок в проекте «Полицейский с Рублевки». В фильмографии артиста более 90 работ. Он снялся в таких картинах, как «Лед», «Метод», «Текст», «Звоните ДиКаприо!». Актер является двукратным лауреатом премии «Золотой орел».
Ранее Юрий Лоза заявил, что «в мучениях» посмотрел «Кракен» с Петровым.