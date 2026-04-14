Стали известны подробности нападения на букмекерскую контору во Владикавказе

SHOT: напавший на букмекерскую контору во Владикавказе брал кассиршу в заложники

Во Владикавказе мужчина, которого задержали за нападение на букмекерскую контору, после проигрыша приходил домой за оружием и брал кассиршу в заложники. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, местный житель проиграл деньги в заведении на улице Кирова и ушел, но вскоре вернулся с ножом. На этот раз он стал угрожать сотруднице и потребовал, чтобы она отдала ему наличные. Во время нападения девушка успела нажать тревожную кнопку.

В результате на место прибыли представители Росгвардии, но сразу задержать агрессора не получилось, так как он взял пострадавшую в заложники. Чтобы поймать мужчину, правоохранителям пришлось выстрелить мужчине в ногу.

Сейчас женщина находится в больнице, характер ее травм не уточняется. Нападавшего тем временем задержали.

До этого сообщалось, что пострадавшая находится в реанимации, ее состояние специалисты оценивают как тяжелое. Ей предстоит хирургическое вмешательство.

Известно, что причиной нападения стало то, что в первый визит задержанный проиграл большое количество денег. Это вывело его из себя, якобы поэтому он решился на такой поступок.

