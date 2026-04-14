Иностранные бренды начали массово уходить из российских ТЦ

Из российских торговых центров начали уходить иностранные бренды из-за слишком высокой конкуренции с маркетплейсами. На данный момент офлайн-рынок в РФ рассматривают разве что азиатские компании, а в целом наблюдается тренд на массовое закрытие магазинов, рассказал НСН президент Союза торговых центров Булат Шакиров.

«Это связано с агрессивным активным развитием маркетплейсов. Они не платят ни за аренду помещения, ни налоги на персонал в полном объеме. Не на все товары есть сертификат, поэтому это «серый» импорт. Также такая ситуация связана с налоговой политикой», — пояснил эксперт.

По его словам, с такой конкуренцией не справляются как российские, так и иностранные компании, в том числе турецкие, на фоне чего магазины закрывают, а их площади передаются ресторанам, кафе и развлекательному сектору. Хотя турецкие компании обычно дольше других задерживаются в РФ, но в конечном итоге и они принимают решение не держать магазины с учетом отсутствия разумных оснований, отметил Шакиров.

Пока рассматривают российский рынок азиатские бренды, в том числе обсуждается возможность захода в ТЦ китайских брендов, однако и они пока не торопятся, заключил специалист.

Напомним, накануне стало известно, что турецкие бренды одежды Oxxo, Club, NetWork и Mudo, начавшие работу на российском рынке после ухода западных ретейлеров, закрывают магазины в России. В прошлом году компания закрыла 10 торговых точек, функционировать остались 20 магазинов. Отмечается, что все они прекратят свою деятельность до конца текущего года.

Ранее сообщалось, что в России могут закрыться магазины еще 13 брендов.