Пересадка костного мозга от брата привела к редкой ремиссии ВИЧ

Пересадка костного мозга от донора с редкой генетической мутацией привела к ремиссии ВИЧ у 63-летнего пациента. Экспериментальное лечение проводили исследователи из Университетской больницы Осло. Результаты опубликованы в журнале Nature Microbiology.

Речь идет о так называемом «пациенте Осло». Он жил с ВИЧ с 2006 года, а в 2017 году у него диагностировали миелодиспластический синдром — онкологическое заболевание крови. Для его лечения потребовалась трансплантация костного мозга.

В качестве донора был выбран брат пациента. Позже выяснилось, что он является носителем редкой мутации гена CCR5Δ32, которая повышает устойчивость клеток к проникновению ВИЧ. Именно этот фактор, по мнению ученых, сыграл ключевую роль в успехе терапии.

Спустя пять лет после трансплантации и через три года после отмены антиретровирусной терапии у пациента не обнаружили признаков активного вируса или скрытых резервуаров — ни в крови, ни в кишечнике. Это уже шестой зафиксированный случай длительной ремиссии ВИЧ после подобной процедуры.

При этом специалисты подчеркивают, что трансплантация костного мозга не может считаться универсальным методом лечения ВИЧ. Процедура связана с высоким риском: смертность в первый год достигает 10–20%. Поэтому она применяется только у пациентов с тяжелыми заболеваниями крови, при которых пересадка необходима по жизненным показаниям.

Отмечается, что мутация CCR5Δ32 чаще встречается у жителей Северной Европы, что частично объясняет географию подобных случаев ремиссии.

Ранее в организме человека нашли молекулярный «замок», сдерживающий ВИЧ.

 
