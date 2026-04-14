Раскрыты цели регионов, которые потратят 300 млн рублей на VPN

Госучреждениям необходимо использование VPN не ради обхода блокировок, а для обеспечения безопасности при передаче данных. Именно с этой целью власти российских субъектов планируют потратить на закупку сервисов порядка 300 млн рублей, объяснил НСН специалист по информационной, компьютерной и сетевой безопасности Сергей Вакулин.

«В нашем обществе считается, что VPN – это, в первую очередь, обход блокировок. На самом же деле VPN существует не для того, чтобы обходить блокировки, а для установления безопасного соединения между клиентом и сервером, клиентом и клиентом, и так далее», ― объяснил эксперт.

По его словам, такие сервисы используются при передаче конфиденциальных данных, в том числе между госкомпаниями и коммерческими структурами. Учитывая, что Роскомнадзор активно блокирует VPN, которые россияне применяют для обхода блокировок, логично предположить, что в госучреждениях устанавливать будут сервисы, которые не допускают к заблокированным ресурсам, а просто обеспечивают безопасность передачи информации, пояснил Вакулин.

Россияне, к слову, также могут заказать аналогичные услуги у своего провайдера при наличии у него своего VPN. Кроме того, можно взять сервер в аренду либо установить на него определенный протокол VPN, заключил специалист.

Напомним, накануне стало известно, что власти регионов России планируют потратить около 300 миллионов рублей на закупку VPN-сервисов для государственных нужд. По данным Telegram-канала SHOT, администрации городов и регионов РФ запустили тендеры на поставку услуг VPN, причем все госзаказы содержат одинаковое ключевое требование к пропускной способности виртуального канала интернет-связи ― более 100 Мбит/с.

Так, правительство Башкирии выделило на VPN-сервисы 6,5 млн рублей, администрация Кировской области ― 4,8 млн рублей, власти Брянской и Владимирской областей ― 3,7 млн рублей и 3,6 млн рублей соответственно.

Роскомнадзор ранее утвердил список легальных VPN для компаний России.

 
Отобрали и продали. Стоит ли покупать конфискат и как это сделать
