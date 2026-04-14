16-летняя девушка планировала устроить массовую стрельбу в калининградской школе

Балтийский флотский военный суд вынес приговор в отношении 16-летней жительницы Калининградской области, планировавшей устроить массовую стрельбу в школе. Об этом сообщила пресс-служба суда в соцсети «ВКонтакте».

Установлено, что школьница несколько лет увлекалась идеологией террористического движения «Колумбайн» (организация запрещена в России), связанного с совершением массовых расправ в школах. В сети девушка вела разговоры с другими пользователями, распространяя идеи организации и стремясь сделать их своими единомышленниками. Она неоднократно заявляла о намерении устроить стрельбу в одной из школ.

Суд признал школьницу виновной и приговорил к 1,5 годам лишения свободы в воспитательной колонии.

3 февраля ученик открыл стрельбу в школе в Уфе, ранив учителя истории и обществознания. Выяснилось, что школьник использовал пневматическую винтовку, купленную в онлайн-магазине. По данным СМИ, подросток недавно перевелся в школу и не смог найти общий язык со сверстниками.

Молодой человек вел Telegram-канал, в котором писал о ненависти к учителям и одноклассникам, а также рассказывал о подготовке к нападению. Стрелка оперативно задержали прибывшие на место происшествия полицейские и росгвардейцы. По факту случившегося возбуждены уголовные дела по статьям «Покушение» и «Халатность».

Ранее школьник в футболке с надписью «Вендетта» напал с ножом на учителя.

 
