Прокурор аргументировал арест Кокорина и Мамаева
Сторона обвинения по-прежнему настаивает на законности нахождения под арестом нападающего петербургского «Зенита» Александра Кокорина и хавбека «Краснодара» Павла Мамаева, передает Sport24.
26 февраля суд отклонил апелляцию защиты на продление срока заключения под стражей форварда сине-бело-голубых, его младшего брата Кирилла, полузащитника «горожан», а также их товарища Александра Протасовицкого до 8 апреля.
«Полагаю, что основание для содержания под стражей является законным и мотивированным. Все должным образом изложено в решении суда. При продлении срока содержания под стражей учитывались данные о личности, наличие об иждивенцах, а так же все справки о состоянии здоровья. Что касается волокиты — то она отсутствует, и этот факт не влияет на избрание меры пресечения. Актуальность содержания обвиняемых под стражей не отпала», — заявил прокурор.
Четверо фигурантов дела находятся в СИЗО «Бутырка» с 8 октября 2018 года. 6 февраля срок заключения продлили до 8 апреля.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию заседания.
Ранее сообщалось, что Слуцкий может взять Кокорина и Мамаева в «Витесс».