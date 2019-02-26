Юрист рассказал о путях избежания дисквалификации для Васильевой

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Спортивный юрист Артем Пацев рассказал, есть ли у биатлонистки Маргариты Васильевой возможность избежать дисквалификации за пропуск трех допинг-тестов подряд, передает Sport24.

Специалист заявил, что спортсменку могут не отстранить, если она четко объяснит свое отсутствие на тестированиях.

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«Пропуск приездов допинг-офицеров — это называется три флажка. Если какой-то флажок оспорить, то дисквалификации можно избежать. Как можно оспорить? Четко объяснить, почему ее не было в тот момент, когда пришел допинг-офицер, и что ее вины в этом нет. То есть рассказать о реально объективной и уважительной ситуации, которая помешала ей присутствовать в нужно месте и почему она при этом не внесла изменения в систему АДАМС», — подчеркнул юрист.

Также он прокомментировал пост биатлонистки, в котором она объяснила свое поведение.

«В первых двух случаях говорит о халатности самой спортсменки, она сама забыла. С третьим случаем надо разбираться. Хотя может и в первых двух была уважительная причина, я не особенно углублялся в дело. Но есть все же нет объективных причин — ее ждет дисквалификация от года до двух лет», — заявил Пацев.

Васильева попала в заявку сборной России на Универсиаду, однако теперь участие в соревновании под вопросом в связи с угрозой отстранения.

Ранее четырехкратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира по биатлону Александр Тихонов раскритиковал руководство Союза биатлонистов России (СБР) за то, что спортсменка трижды пропускала допинг-тесты.