Гол Ковальчука не спас «Лос-Анджелес» от поражения «Бостону»
«Лос-Анджелес Кингз» уступил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 4:2. В составе проигравшей команды гол оформил российский нападающий Илья Ковальчук. Также отличился у королевского клуба отличился Алекса Иафалло. Победу «Бостону» принесли заброшенные шайбы Джейка Дебраска, Брэда Маршана, Чарли Макэвоя и Патриса Бержерона.
Для «Лос-Анджелеса» это четвертое поражение подряд.
Ранее Василевский установил рекорд «Тампы» по шатаутам.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес Кингз» (Калифорния) — «Бостон Брюинз» (Массачусетс) — 2:4 (0:1, 1:1, 1:2)
0:1 – Дебраск (Цегларик, Крейчи) – 05:31 (5x5)
1:1 – Ковальчук (Копитар, Даути) – 30:37 (5x4)
1:2 – Маршан (Бержерон) – 36:15 (5x5)
2:2 – Иафалло (Ладю, Кемпе) – 55:37 (5x5)
2:3 – Макэвой (Дебраск, Крейчи) – 58:47 (5x5)
2:4 – Бержерон – 59:02 (5x5)