Капитан сборной России поделился мнением о матче против Финляндии

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Капитан сборной России Вадим Шипачев подвел итоги вынесенного матча шведского этапа Евротура против команды Финляндии, который прошел в Ярославле.

Хоккеист объяснил некоторые моменты встречи.

«Немного не выполнили тренерскую установку, поэтому пропустили две шайбы, хотя могли этого избежать. Хорошо, что в итоге выиграли. Сказалось то, что всего два дня потренировались в таком составе — не до конца успели найти взаимопонимание.

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Правда, на это грешить тоже неправильно, мы все мастера и должны даже в таких условиях показывать качественную игру. Надо сделать правильные выводы из неудачных моментов», — цитирует Шипачева газета «Известия».

На этапе в Швеции сборная России одержала победы над командами Финляндии (3:2 Б) и Чехии (3:1), а также уступила хозяевам турнира шведам (2:4).

В общем зачете Еврохоккейтура Россия продолжает лидировать.

Ранее глава Федерации хоккея России Владислав Третьяк высказался об игре новичков сборной России на шведском этапе.