Главный тренер «Барселоны»: решили не рисковать Месси

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Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде рассказал о состоянии здоровья лидера команды нападающего Лионеля Месси, передает «Советский спорт».

«Все хорошо, но на данный момент мы решили не рисковать. У него был небольшой дискомфорт, и мы решили поступить как лучше. Сегодня все было нормально, но мы посчитали, что лучше выпустить Месси во втором тайме. Решения всегда нужно принимать, основываясь на том, что лучше для команды и игрока», — приводит слова специалиста Marca.

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Вальверде также прокомментировал результат матча.

«Они долго владели мячом в начале. Потом мы понемногу начали создавать опасность у чужих ворот. А когда все было в наших руках, мы добились ничьей. Во время игры мы прошли через разные стадии», — добавил он.

Ранее сообщалось, что «Барселона» сыграла вничью с «Реалом» в первом матче 1/2 Кубка Испании.