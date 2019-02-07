«Барселона» сыграла вничью с «Реалом» в первом матче 1/2 Кубка Испании

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«Барселона» и «Реал» сыграли вничью в первом матче полуфинала Кубка Испании, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая на стадионе «Камп Ноу» в столице Каталонии, завершилась со счетом 1:1.

«Сливочные» открыли счет в самом начале матча. Мяч в ворота Тер Штегена на шестой минуте забил Лукас Васкес. Хозяева поля смогли отыграться в начале второго тайма. Ворота «королевского клуба» на 57-й минуте поразил нападающий «блауграны» Мальком.

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Ответный матч полуфинала Кубка Испании состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» 27 февраля.

Вторую путевку в финал турнира разыграют между собой «Бетис» и «Валенсия».

Ранее сообщалось, что Месси не попал в стартовый состав «Барселоны» на матч против «Реала».

Кубок Испании. 1/2 финала

«Барселона» (Барселона) — «Реал» (Мадрид) — 1:1

Голы: 0:1 — Васкес, 6; 1:1 — Малком, 57.