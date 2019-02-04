Глушаков отказался от спора за детей
Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков отказался от спора за детей со своей бывшей женой Дерьей Глушаковой.
«Представители Глушакова заявили ходатайство об отказе от двух требований: об определении места жительства детей с Глушаковым и о взыскании алиментов с Дарьи», — приводит слова адвоката супруги футболиста Сергея Жорина «РИА Новости».
Реклама
Юрист также отметил, что Глушаков сменил адвокатов.
Отмечается, что на развод подал сам игрок «Спартака». Изначально иск был зарегистрирован в суде в Ростовской области, но потом его передали для рассмотрения в Москву. В рамках процесса имущество и счета спортсмена были арестованы.
Ранее сообщалось, что суд предложил Глушакову заключить мировое соглашение.