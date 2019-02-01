Жардим рассказал о состоянии «Монако» после отставки Анри

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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим высказался относительно ситуации в команде после отставки Тьерри Анри, передает «Советский спорт».

Наставник прокомментировал новые приобретения клуба.

«Я не хочу говорить о том, что было. Мы все знаем, что конкретно произошло. Мы активно ведем себя в это трансферное окно. Какие-то игроки ушли, какие-то наоборот пришли. Группа игроков пришла, чтобы усилить команду. Нкуду и Мартинш добавят скорости на флангах. Они новое решение наших текущих проблем», — отметил португальский специалист.

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Также он поделился тем, что скажет подопечным перед предстоящим матчем.

«Я хочу, чтобы игроки совершенствовали свои индивидуальные качества. Важно, чтобы каждый был уверен в себе, это позволит нам коллективно добиться своей цели. Нам требуется больше самоотдачи, чтобы приватизировать мяч на поле. Я прошу игроков иметь правильный настрой. Это все, что я прошу», — приводит слова Жардима пресс-служба «Монако».

Следующая игра команды — встреча с «Тулузой» в рамках 23-го тура Лиги 1, которая пройдет 2 февраля в 22.00 по московскому времени.

Ранее «Монако» объявил о переходе полузащитника «Наполи» Винисиуса Карлоса.