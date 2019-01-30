Экс-тренер Ковалева не верит в нападение боксера на женщину
Аброр Турсунпулатов, бывший тренер российского боксера Сергея Ковалева, прокомментировал скандал своего бывшего подопечного с американской моделью Джейми Фронтс, передает «Чемпионат.com».
Летом прошлого года 35-летнего Ковалева задержали правоохранительные органы США по подозрению в избиении Фронтс. Турсунпулатов считает, что россиянин не мог совершить это преступление.
«В те выходные меня там не было. В Биг-Бэре рядом с Серегой находился тренер по физподготовке. А я уехал оттуда тремя днями ранее. У Ковалёва в тот период шла тяжелая физическая работа, и моей задачей было – заезжать к нему и несколько дней работать над «школой», чтобы разбавлять нагрузки. Всё шло по плану.
Чтобы Серега пошел в кафе и что-то там выпил – такого быть не может и уже давно. Он много времени не употребляет спиртного. Может иногда 50 граммов красного вина выпить вечером, чтобы головой отдохнуть, но это максимум. А чтобы на вечеринку пошел, а потом такое сделал… Не верю. Не может быть», — сказал тренер.
Ранее сообщалось, что к Ковалеву подали иск на $8 млн.