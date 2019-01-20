Фуркад может пропустить следующий этап Кубка мира

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Француз Мартен Фуркад подвел итоги масс-старта на пятом этапе Кубка мира по биатлону в немецком Рупольдинге.

«В этом году мой план — следовать за лучшими. На протяжении гонки чувствовал себя хорошо, но в конце понимал, что силы на исходе. Мне необходима пауза, проблемы не в физической форме, а в моей собственной голове. Возможно, какие-то этапы я буду пропускать, — сказал Фуркад в эфире «Матч ТВ».

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Французский биатлонист занял четвертое место в масс-старте. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что норвежец Йоханнес Бе выиграл масс-старт.