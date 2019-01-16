WADA не опубликует рекомендации комитета по соответствию в отношении РУСАДА

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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не будет публиковать рекомендации комитета по соответствию в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Мы планируем публиковать только итоговое решение исполкома WADA 22 января. Планируем, что работа в Москве завершится на этой неделе, но точнее пока сказать сложно», — цитирует представителя пресс-службы WADA «360».

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Российское агентство было восстановлено в начале осени 2018 года. Одним из условий был допуск экспертов WADA в московскую лабораторию до конца прошлого года. Однако этот дедлайн был нарушен, эксперты были допущены только в 2019 году и до сих пор продолжают работу.

Ранее сообщалось, что у экспертов WADA нет трудностей с работой в Московской лаборатории.