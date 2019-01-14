Сын Шумахера подпишет контракт с «Феррари»

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Сын семикратного чемпиона «Формулы-1» Михаэля Шумахера Мик в следующем году может стать членом гоночной академии итальянской команды, сообщает «Советский спорт».

По информации Motorsport.com, немецкий гонщик может подписать контракт уже в ближайшие дни.

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Отмечается, что после подписания соглашения Шумахер примет участие в теста «Формулы-1» уже по ходу сезона 2019. Две таких сессии пройдут дважды по ходу чемпионата — после Гран При Испании и Бахрейна.

В прошлом году сын «красного барона» стал чемпионом гонок в классе «Формулы-3». После этого появилась информация, что Мик проведет сезон 2019 в команде Prema, выступающей в «Формуле-2».

Ранее сообщалось, что Хэмилтон может перейти в «Феррари» в 2020 году.