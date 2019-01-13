Шипулин поделился эмоциями от побед сборной России в эстафетах
Олимпийский чемпион 2014 года в эстафете Антон Шипулин поделился эмоциями от успеха сборной России на этапе Кубка мира, передает «Советский спорт».
13 января российские биатлонисты одержали победу и в мужской, и в женской эстафетах.
«Сегодня сборная России по биатлону подарила нам двойной праздник в женской и мужской эстафетах. Это гениально! Всех с праздником российского биатлона! Урааааа!» — написал Шипулина в инстаграме.
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Стоит отметить, что биатлонистки выиграли первое золото в эстафете за семь лет.
Ранее чемпион мира по биатлону высказался о победе мужской сборной в эстафете.