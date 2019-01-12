Решение исполкома WADA по статусу РУСАДА будет объявлено 22 января

<img src="//img.gazeta.ru/files3/504/10982504/Rusada4-pic905-895x505-71130.jpg">

Исполком Всемирного антидопингового агентства (WADA) будет обсуждать рекомендации комитета по соответствию относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА) 22 января, сообщает «Советский спорт». В этот же день организация объявит о своем решении, информирует пресс-служба WADA.

«Исполком ВАДА 22 января обсудит рекомендации комитета по соответствию относительно статуса РУСАДА. Члены исполкома запросили столько времени, чтобы должным образом изучить рекомендации комитета по соответствию, которые будут предоставлены не позднее 17 января.

Реклама

ВАДА публично озвучит решение исполкома после телефонной конференции 22 января», — говорится на сайте WADA.

Напомним, что исполком WADA 20 сентября восстановил полноправный статус РУСАДА, которого российская организация была лишена в ноябре 2015 года. Однако, по условиям WADA, в России до 31 декабря 2018 года должны были предоставить доступ к данным московской антидопинговой лаборатории.

Но в РУСАДА не смогли в установленный срок передать WADA данные Московской лаборатории. Причиной этого стал вопрос, связанный с оборудованием. А нарушение условий восстановления российской организации может привести к запрету российским спортсменами спортсменам выступать под своим флагом.

В итоге 9 января состоялся визит экспертов WADA в Московскую антидопинговую лабораторию для получения базы данных.

Ранее первый президент Всемирного антидопингового агентства (WADA) Ричард Паунд считает, что глупо немедленно наказывать Россию за нарушение срока предоставления данных Московской антидопинговой лаборатории.