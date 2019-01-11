Требовавший отстранения Логинова швед пожал россиянину руку после спринта

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Шведский биатлонист Себастьян Самуэльссон пожал руку россиянину Александру Логинову на церемонии награждения после спринтерской гонки на четвертом этапе Кубка мира в немецком Оберхофе, сообщает «Советский спорт».

По итогам спринта Логинов занял первое место, а Самуэльссон — третье.

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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Шведский биатлонист часто обвиняет Россию в нарушении антидопинговых правил. Также Самуэльссон выступал с призывом пожизненно дисквалифицировать Логинова.

Ранее россиянин поделился впечатлениями от победы в спринте на этапе Кубка мира.